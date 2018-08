Viszi a végrehajtó Bíró Ica házát

Bíró Ica tizenhárom éve hadakozik a bankokkal és a végrehajtóval, és bármennyire is úgy tűnik, hogy vesztésre áll, a végsőkig harcol az igazáért. A Bors információi szerint a laká­sát nyáron a végrehajtók kipakolták, és hamarosan a házából is mennie kell.

“Először is szeretném leszögezni, hogy engem senki se sajnáljon! Nem panaszkodom, té­nyeket közlök: tizenhárom évvel ezelőtt felvettem egy több tízmilliós hitelt, abból vettem két leromlott állapotú ingatlant – kezdte Bíró Ica – Ezekben ren­deztem be a szépségklubomat, illetve ez lett volna a jövőm biztosítéka is, hi­szen nyug­díj­ra nem számíthatok. Megfontoltan döntöttem, tisztességesen fizettem a törlesztőrészletet, ami egyik napról a másikra a duplájára nőtt. Vállalhatatlanul magas lett, nem tudtam fizetni. Megpróbáltam kiadni, eladni az egyik ingatlant, hogy ki tudjak keveredni az adósságból, de nem sikerült, és ezzel egyre csak romlott a helyzet. A bank egy idő után eladta a tartozásomat egy faktor cégnek, ahol első körben a duplájára nőtt a hitelem összege, mostanra a háromszorosával tartozom annak, amit felvettem úgy, hogy közben az eredeti adósság közel felét kifizettem Ne mondja nekem senki, hogy ez normális és törvényes!” – fakadt ki Bíró Ica, akinek a vagyona három ingatlanból állt, a két lerobbant és felújított lakásból és a XII. kerületben ta­lálható budai házából. A nevén volt ezenkívül az édesanyja lakása is, de azt szerencséjükre időben visszaíratták az édesanyja nevére, így arra nem tudják rátenni a kezüket a végrehajtók. A maradék három ingatlanra viszont igen. A jelen állás szerint a végrehajtók az egyik lakást és a házat vinnék.