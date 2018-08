Vasvári Vivien a nászéjszakáról mesélt, de nem ezzel lepte meg a nézőket

Tegnap a Feleségek luxuskivitelben extra adásában láthattuk Vasvári Vivien mesés lagziját, amiről ő maga csak annyit mondott: sajnos, csak ennyi fért bele az adásba, sok részlet kimaradt, de így is örök emlék a tökéletesen sikerült nap.

De Vivien tegnap nemcsak a VIASAT3 esti adásában volt a középpontban, hanem az RTL Klubon is. Elindult ugyanis a Nyerő Páros, ahol Vivi és Fecsó bemutatkoztak a többi szereplőnek, nem is akárhogyan. A nézők ugyanolyan pozitívan fogadták Vivien szereplését, mint a lakótársak többsége az adás végére.

Talán mindehhez az is hozzájárult, hogy a páros egy nappal az esküvő után költözött be a Nyerő Páros-villába, és ezt a hangulatukon érezni lehetett. Mosolyogtak, jókedvűek és türelmesek, bár talán kicsit fáradtak voltak.

„Tegnap házasodtunk össze, és nagyon boldogok vagyunk. Igaz, a nászéjszakánkon nem történt szex, szóval, remélem, majd ezen a héten fog” – mesélte Vivi a műsor elején a kis bemutatkozó filmben.

Korábban Vivien nekünk adott interjújából is kiderült, tisztában van azzal, mit gondolnak róla az emberek. Most viszont szeretné megmutatni, hogy őt nem csak a luxus és a pénz érdekli. Nem is kellett sokáig várnunk, rögtön az első adásban kiderült, amikor átengedték a szobájukat Delhusa Gjonéknak, és ők költöztek helyettük a sátorba. Egy biztos, Viviék miatt érdemes lesz nézni a Nyerő Párost.