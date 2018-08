Vajna Tímea megmutatta, hogyan nudizik Andy

Vajna Timi még mindig nosztalgiázik, olyan jól sikerült a legutóbbi, ibizai útja. A filmügyi kormánybiztos felesége nagyon sokat posztolt: Timi feszített melltartóban, megmutatta a fenekét, sőt pofára is esett, ezt pedig le is kapták. Andy Vajna szerelme most viszont lehet, hogy túllőtt a célon, hiszen férjéről osztott meg egy nudizós fotót a közösségi oldalán. Na jó, Andy micsodáját kitakarta.

Vajna Timi egy videót tett ki, amelyen először őt láthattuk, majd egy óvatlan pillanatban elfordult a kamera, és az éppen nudizó Andy Vajna testét csodálhattuk meg. Persze, azért eltakarta egy Spongyabob figurával, ez enyhít a körülményeken.