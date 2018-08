Tekknő Miki is megszólalt a Curtis ügyben

Majka szinte pontról pontra ugyanazon megy keresztül, mint öt évvel ezelőtt Benyó Miklós, azaz Tekknő Miki. A zenész az MC Hawer és a Tekknő zenekar alapítója, akinek a társa, Koczka Gé­za alkoholfüggő volt. Mint köz tudott, MC Hawer évtizedekig az alkohol rabja volt, ami egy idő után már nemcsak Tekknővel való barátságát, de a munkakapcsolatukat is tönkretette. A Majka–Curtis botrány hallatán Tekknőben rögtön feltörtek az emlékek és megosztotta a tapasztalatait.

“Pontosan tudom, min megy keresztül Majka. Öt évvel ezelőtt ugyanezt végigcsináltam, csak nálunk nem a drog, hanem az alkohol volt a „harmadik barát”. Ugyanúgy, ahogy Curtis, Géza is volt, hogy nem jött el a koncertre, vagy nem volt olyan állapotban, hogy fellépjen, vagy egész egyszerűen el sem értem. De olyan is volt, amikor mentőt hívtam hozzá. Levittem Győrbe orvoshoz, több elvonóra is elküldtem, de nem használt. Az orvoshoz nem ment többé, az elvonóról pedig megszökött. Pontosan öt évig hittem, és reménykedtem én is a változásban” – mondta a Borsnak a zenész, aki szintén eljutott arra a pontra: nem tud tovább együtt dolgozni zenésztársával.

“Sajnálom Curtist, mert ez egy betegség, amihez segítség kell. Ugyanakkor mélységesen egyetértek Majka lépésével, mert igen­is kell az a pofon, hogy visszataláljon az ember a jó útra!” – tette még hozzá Tekknő. Az ő történetük végül happy end-del zárult, ugyanis MC Hawernek megjött az esze. Immáron öt éve nem iszik, formációjuk ma is fut, és heti öt-hat bulit csinálnak országszerte.