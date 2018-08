Hosszú Katinka a női egyenlőségről posztolt

Ha valamit a fejünkbe veszünk azt megcsináljuk! Az lenne a legjobb, ha már nem kellene beszélni a női egyenlőségről, de addig hosszú még az út! Bár tegnap volt a hivatalos Női Egyenlőség napja, szerintem minden nap megünnepelhetjük! We can do exactly what we set our minds to! We need to get to a point where we don’t need to talk about women equality because it’s obvious, but the journey is still long to get there! Women’s Equality day was yesterday I think we can celebrate it everyday! #womensequality #ironlady

A post shared by Iron Lady (@hosszukatinka) on Aug 27, 2018 at 4:40am PDT