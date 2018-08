Elköltözött Klapka György özvegye

Klapka György halála után az özvegye, Kiss Marika már nem érezte jól magát egyedül a Normafa úton található hatalmas villában, ezért úgy döntött, továbbad a méregdrága ingatlanon. A nyár elején elhatározta, nem vár tovább, és sikerült is vevőt találnia.

“Már el is költöztem a villából. Fájt a szívem, hiszen sok szép évet éltünk itt Gyurival. Ám az emlékek keserűséggel is járnak, fájdalmas volt nekem egyedül itt, ebben a nagy házban. Sosem felejtem el a férjem, nem is akarom, de itt minden rá emlékeztet, így nem lehet élni” – mondta a Blikknek Marika, aki az utóbbi időben sokat betegeskedett.

Előfordult, hogy rosszul lettem itthon, még az a szerencse, hogy tudtam hívni a lányomat, jöjjön át. Féltem egyedül, nehogy valami baj történjen, és akkor magatehetetlenül maradok. Olyan helyre akartam költözni, ahol vannak a közelemben. Nem kell ilyen hatalmas ház nekem. Örülök, hogy új otthonba költözhettem. Mindenem megvan, amire szükségem lehet” – mesélte Klapka György özvegye.

Júniusban elkelt a legendás zálogház, a Vámház körút 9. alatt található üzlet is. “A család reméli, hogy édesapánkéhoz hasonlóan sikeres üzlet veszi át a helyét – árulta el korábban a lapnak Klapka György lánya, Nicole.