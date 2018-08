Vasvári Vivien nem szerénykedik a nászútján

Vasvári Vivien esküvőjéről még tévéműsor is készült, ami ma debütál majd a Viasat3-mon Lagzi luxuskivitelben címmel. “Már az esküvő árából is vehettünk volna egy lakást Budapest egyik elegáns negyedében, de a pénztárcánkat szerencsére ez nem viselte meg. Ez a nap volt az, amit kislányként elképzeltem, tudtam, mire vágyom. Bármennyi pénzt megért volna, hogy teljesüljön az álmom, és sikerült is! Szerintem nagyon fontos, hogy azon a bizonyos nagy napon tényleg azok legyenek jelen, akik közel állnak hozzánk és fontosak, így jött össze a kétszáz vendég” – emlékezett vissza Vasvári Vivien, akinek a nászútjára is hasonló nagyszabású tervei vannak. A férjével Ausztráliába repülnek, hogy nagyjából egy hónapig ünnepeljék meg a házasságukat.

“Nem tudjuk, milyen árak vannak Ausztráliában, de biztos nem olcsó hely. Magamat ismerve nagyon sokat költünk majd, én tuti, hogy összevásárolok mindenfélét. Ha csak az első osztályra szóló repülőjegyet nézem, már az sem két fillér, de biztosan megéri. Persze, nem az ötcsillagos szállodák érdekelnek, hanem a helyi érdekességek, kalandok” – mesélte a Blikknek Vasvári Vivi, aki a férjével ketten utazik Ausztráliába, a két gyermek, Ariana és Edward itthon marad a nagyszülőkkel. “A család és a barátok persze, számíthatnak ajándékokra, a gyerekeket különösen szeretném elhalmozni mindenfélével” – tette még hozzá Luxus Vivi.