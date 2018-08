Tóth Gabi az igazi arcát mutatná

Tóth Gabi mindig is szeretett kísérletezni a külsejével, azonban sokáig leginkább teljes sminkben mutatkozott mindenhol. Igaz ez a közösségi oldalára is, azonban az utóbbi időben egyre többször fotózza magát festék nélkül, ami miatt a követőinek is egyre szimpatikusabb. Legújabb képén ugyan ki van festve az arca, mégis

a természetességet hirdeti:

„Néha szeretem kisminkelni magam, buliba vagy fellépésre. Csajok ez nem egy nappali smink. Sima hétköznapokra felejtsétek el az agyonmázolást! Szépek vagytok ti jóval kevesebb sminkkel is én biztos vagyok benne!” – írta a közösségi oldalán Tóth Gabi, aki a „gyönyörű vagy” és a „mutassátok az igazi arcotokat” hashtaget is beszúrta a fotójához.