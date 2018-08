Steve Jobs évekig bántalmazhatta a lányát

Steve Jobs lánya, Lisa Brennan-Jobs akkor született, amikor apja csak 23 éves volt. A férfi először el sem akarta ismerni az apaságot, három évig korábbi szerelme felé sem nézett, és nem nyújtott neki semmilyen támogatást.

Gyerektartási per kerekedett, amelyet Jobs igyekezett minél hamarabb lezárni. Miután ez megtörtént, négy nappal később bejelentették az Apple tőzsdei bevezetését 1980-ban. Így Jobs hamar milliomossá vált, mégis elenyésző gyerektartást kellett fizetnie – írja a 24.hu Lisa Brennan-Jobs önéletrajza, a hamarosan megjelenő Small Fry nyomán.

I hope you'll come! I start the Small Fry book tour at @greenlightbklyn on September 5th at 7:30pm. I'm overjoyed Phillip Lopate is joining me for a conversation. https://t.co/WvbqwROSR9 pic.twitter.com/Je93co7uZF