Megszólalt Székhelyi József lánya

A hétvégén temették el Székhelyi Józsefet, aki hihetetlen erőről tett tanúbizonyságot, nem csak a novemberi szörnyű diagnózis óta, de az utolsó napjaiban is. Nem fogadta el a fájdalomcsillapítókat, azt akarta, hogy tiszta maradjon a tudata. “Nem engedte, hogy morfiummal elkábítsák, azt akarta, tiszta legyen a tudata, ő irányíthasson – mesélte a Blikknek a színész lánya, Székhelyi Fruzsina, akit nagyon megviselt az édesapja halála.

“Amikor hétfőn kórházba került, éreztük, hogy ez már az elengedés hete lesz, amennyire lehet, próbáltunk az elkerülhetetlenre felkészülni, de amikor megtörtént, kiderült, hogy erre nem lehet, csak a tehetetlenség marad.ó” – mondta. ” Még a halála is úgy történt, ahogy ő megrendezte. Mert neki mindig igaza volt, ez annyira jellemző volt rá! A méltóság és a szabadság szeretete. Nagyon elfogadó és megengedő volt, emellett mindent megtett a családjáért, imádta, ha mindenki körülötte van. A karácsonyokat is úgy ünnepeltük, hogy vagy nála, vagy édesanyámnál összegyűlt az összes gyermeke, még azok is, akik nem vér szerint tőle vagy másik házasságból származtak – emlékezett vissza a családi ünnepekre Székhelyi Fruzsina. – Csodálatos volt benne, hogy így összetartotta a családot, ami mindennél fontosabb volt neki” – mesélte Székhelyi József lánya.