Kifogott az amerikai zászló Donald Trumpon

Egy ohiói gyermekkórházba látogatott el pénteken Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump. Hogy minél jobb benyomást keltsenek, ezért néhány fénykép erejéig odaültek játszani a gyerekekhez is, akik épp színeztek. Hogy az amerikai zászlót ábrázoló kifestőket az elnöki stáb hozta, vagy a hazafias nevelés jegyében a gyerekkórház alaptartozéka, nem tudni, mindenesetre nem sikerült az asztalnál ülök közül mindenkinek helyesen kiszíneznie azt.

Nem, a gyerekek pontosan tudták, hogy is néz ki a zászló, még a szlovén származású Melania Trump is tudta, csak az Egyesült Államok regnáló elnöke, Donald Trump nem tudta.

The opioid crisis is one of our top priorities at HHS, with a drumbeat of action on the full range of efforts where we can assist local communities. Today, I joined @POTUS & @FLOTUS in Ohio to learn how states and communities are responding to the challenge of opioid addiction. pic.twitter.com/NwxSoeNznA