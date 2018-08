Emma Thompson lányát szexuálisan molesztálták

Emma Thompson eddig is keményen felszólalt a nők elleni szexuális erőszak ellen, a Weinstein-botrány kirobbanása után arról beszélt, hogy Hollywoodban a szexuális zaklatásnak járványosan terjedő kultúrája van, és fiatalon rengeteg ilyet kellett átélnie.

Most egy rádióműsorban azt is elárulta, hogy a lányát tavaly szexuálisan molesztálták. Az akkor 17 éves Gaia a londoni metrón utazott, amikor egy szexuális támadó környékezte meg. Az esetről az Oscar-díjas színésznő többet nem közölt, de azt elmondta, hogy a lánya a molesztálás után hosszú ideig nem mozdult ki otthonról, és nem mert metróra szállni.

Distraught Emma Thompson Reveals How Her Teen Daughter Gaia Wise Was Sexually Assaulted On Packed Tube Train https://t.co/wFHGP68WNI pic.twitter.com/OOzb4PaDJe