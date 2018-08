Vajna Tímea tesz arról, hogy legyen programja, hol Ibizáról, hol a tengerentúlról jelentkezik be, most éppen Londonból osztotta meg legfrissebb fotóját, amin valljuk be, az outfitet ismét nem tolta túl:

Persze nem minden játék és mese Vajnáné életében sem, hiszen nemrég arról számolt be, hogy míkonoszi nyaralásáról nem éppen zökkenőmentesen jutott haza, de végül minden dráma ellenére sikeresen landolt Magyarországon.