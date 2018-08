Gáspár Laci elképesztő átalakuláson ment át – előtte-utána fotó

Gáspár Laci kitartása példaértékű. Az egykori túlsúlyos énekesnek nyoma sincs.

„Hajnali 5 vagy fél 5 körül kelek, úgy, hogy a munkák miatt éjfél előtt ritkán kerülök ágyba. Ez lassan másfél éve így megy. Szigorúan betartom az edzéstervet, és a diétára is odafigyelek. Van egy célom, amit még nem értem el, de lépésről lépésre haladok felé. 20 évig voltam túlsúlyos, most végre élvezem az életet. Fiatalnak érzem magam, egészségesnek. Nem izzadok a színpadon, a forgatásokon is bírom a gyűrődést, remek érzés fittnek lenni. 2015-ben kezdődött minden, akkor láttam magam a tévében, és eldöntöttem, hogy változtatok. Ignácz Attila segít a fejlődésben, ő a személyi edzőm, nagyon hálás vagyok, nélküle nem ment volna. De ahogy mondtam, nincs megállás” – mondta Gáspár Laci a Blikknek.

