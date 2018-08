Ekkora összegtől eshet el Curtis a Majkával való szakítás miatt

A koncertszezonban végig be voltak táblázva, napi szinten több fellépésük is volt, állandóan telt ház előtt játszottak. A Blikk információi szerint Majkát kevésbe rázza meg a mosolyszünet, hiszen tévés munkáiból is vannak bevételei, ám Curtist megroppanthatja a zenei brand szétesése.

“Egyetlen ökölszabály van a honi popszakma gázsipiacán: a tiszta bevétel fele a művészeké, de az osztozásról már csak pletykák keringenek” – válaszolta a lap felkeresésére egy menedzser, aki úgy értesült, a rapper kirúgásának pillanatában a 3 millió forintot verdeste a Majka & Curtis produkció listaára, ami leginkább a céges, avagy falunapi meghívások árfolyama.

A lap szerint azonban ennek a többszörösét is megkaphatják, ha úgy szerződnek, bevételt feleznek. Így 6-8 ezres nézőszám és kétezer forintos jegyár felett a 10 milliót is elérheti a részesedésük.

Curtis mintegy félmillió forintot veszíthet egy-egy bulival, amelynek szólóban mintegy a felét kérheti el a jövőben.