Vasvári Vivien testvére a luxuslagzin kérte meg párja kezét – videó

Talán kevesen tudják, hogy Vasvári Vivien testvére, Dani korábban a Farm című műsorban szerepelt, így egykor ő is híresség volt. Az ex-valóságshow-hős két éve alkot egy párt a szerelmével, akinek éppen a húga esküvője előtt kérte meg a kezét. Hát persze, hogy

Fecsó és Dani még mesélnek is a romantikus estéről:

„Sóstónál történt az eljegyzés, gyertyákkal kiraktam, hogy Marry me (Hozzám jössz?) és egy gyönyörű szép gyűrűt is kapott” – emlékezett vissza a különleges eseményre Dani, aki azt is elárulta, hogy a sógora nagyon sokat segített az előkészületekben.

Maga az eljegyzés nagy meglepetés volt, meg is örökítették, így most ezt is megmutatjuk: