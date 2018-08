Majka: „Így indult el Curtis a lejtőn”

Majka és Curtis nem zenélnek többé együtt – ezt előbbi jelentette be a SZIN-en, a tegnapi nap folyamán pedig számos cikk jelent meg kettejük kapcsolatáról. Curtis is válaszolt a vádakra, de most Majkán a sor: az Index videójában beszélt arról, hogy a barátja hogyan jutott el idáig. Azt is bevallotta, hogy ő is kipróbált különböző drogokat, de nem lett a rabja, amikor akarta, letette.

Elsőként arról beszélt Majka, hogy mit próbált ki annak idején:

Fiatalon drogoztam. Sok mindent kipróbáltam. Minden olyan könnyű drogot kipróbáltam, amit a fiatalok. (…) Szipuzni nem szipuztam, az még nálunk is aljas volt. Annak idején a szegény ember kokainjával, a speeddel próbáltunk jobb hétvégéket kicsikarni magunkból, vagy fűvel, de a hasist is kipróbáltuk

– kezdte Majka, aki akkor állt le a drogokkal, amikor már tévképzetei voltak. A rapper aztán kitért a Curtisszel való balhéra is, többek között elárulta, szerinte mikor indult el a barátja a lejtőn:

„Volt egy lány, akibe nagyon szerelmes volt, aki később azzal jelentkezett be a sajtónál, hogy megverte Curtis, Bettinek hívták. Sokszor veszekedtek, intenzív kapcsolat volt az övék, és amikor nagyon eldurvult a vita, akkor elcsattant egy pofon. Ezután Curtis alkoholba és drogba fojtotta a bánatát: olyan társaságba keveredett, akik szívtak, aztán később kipróbált keményebb anyagokat is, ekkor indult el a lejtőn” – mesélte Majka a videóban.