Katus Attila szakított szerelmével

Katus Attila és a nála 21 évvel fiatalabb Kíra egy pécsi sportrendezvényen ismerkedtek meg 2016-ban.

Attila szúrt ki engem a tömegből. Bár ott végül nem tudtunk beszélni egymással, nekem is nagyon szimpatikus volt. Az első lépést végül is én tettem meg, amikor belájkoltam Ati közösségi oldalát, ő pedig emlékezett rám. Így kezdtünk el beszélgetni

– nyilatkozta korábban megismerkedésükről Kíra.

„Bár nagyon szerettük egymást, úgy éreztük, hogy nem illünk annyira össze. A mai napig jó kapcsolatot ápolunk, és Kíra a továbbiakban is bármikor számíthat rám. Kívánom neki is és természetesen magamnak is, hogy megtaláljuk a boldogságot” – nyilatkozta a Borsnak Katus Attila. Lapinformációk szerint Katus Attila egykori gyógytornász kedvesének már új kapcsolata van.