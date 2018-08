Jaksity Kata: „Magyarországon nehéz párt találni”

Jaksity Kata és férje tavaly szakítottak, békében váltak el. A műsorvezető azonban nem szomorkodott otthon, újabb és újabb kalandokba vetette bele magát, és teszi ezt most is. Kata, a gyerekei, és a barátnője Costa Ricán voltak, ahol életre szóló élményeket szereztek. Azt mondja, jó volt ez így, de azért gyakran gondol arra, hogy jó lenne, ha lenne valaki mellette.

„Jó lenne, ha lenne mellettem valaki. Persze, a gyerekeim is társaságot nyújtanak, és sok barátom van, nem vagyok magányos, de nem tölti be a párkapcsolat helyén tátongó űrt a jó anya-gyerek kapcsolat. Jólesne esténként leülni a kanapéra és beszélgetni valakivel, de sajnos sok ismerősöm és barátnőm példáján látom, hogy Magyarországon nem könnyű dolog párt találni” – mesélte Jaksity Kata a BEST magazinnak.