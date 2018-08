Bereczki Zoltánt megviselte a költözés

Ennek ellenére azért lelkileg megterhelő volt az elmúlt időszak, hiszen olyan dobozokat kellett kipakolnia, amelyek még az előző házasságából maradtak rá.

Vannak olyan tárgyak, amikről először azt gondoltam, hogy nem bírom elengedni, aztán estére rájöttem, hogy semmi keresnivalójuk az életemben

– emlékezett vissza Bereczki Zoltán a BEST magazin hasábjain.

A színész-énekes azt is elárulta, hogy több olyan dobozt is talált, amelyeknek tartalma a volt feleségére emlékeztette, de ezektől egyből megvált. Bereczki továbbá arról is beszélt, hogy mióta beköltözött, új fejezet nyílt az életében, valamint fotókat is mutatott a házról. A lányának, Zorkának is külön szobája van, ráadásul van egy stúdiónak berendezett rész is, amire külön büszke.