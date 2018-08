Asia Argento egy kiszivárogtatott üzenetben elismerte, hogy lefeküdt a vádlójával

A hét egyik legnagyobb botránya, hogy szexuális zaklatással vádolták meg a #MeToo-mozgalom egyik arcát, Asia Argento olasz színész-rendezőnőt. Argento az elsők között vállalta névvel a Harvey Weinstein elleni vádakat, most azonban őt vádolta meg egy Jimmy Bennett nevű fiatal amerikai színész azzal, hogy még 17 éves korában Argento ráerőltette magát egy kaliforniai hotelszobában. A férfi állítása szerint a #MeToo kirobbanása után jogi lépéseket is tett az ügyben, aminek eredményeképp Argento peren kívüli egyezség keretében 380 ezer dollárt (108 millió forintot) fizetett neki.

Argento tagadta a vádakat, és azt sem ismerte el, hogy lefeküdtek volna egymással. Elmondása szerint csupán barátság kötötte a ma már 22 éves Jimmy Bennetthez, a pénzt pedig néhai barátja, a tévés sztárséf, Anthony Bourdain fizette ki, aki júniusban öngyilkos lett. Argento szerint Bourdain nagyon vigyázott a hírnevére, ezért vállalta, hogy anyagilag segíti Bennettet azzal a feltétellel, hogy többé nem avatkozik bele az életükbe.

A TMZ azonban közölt néhány üzenetet, amelyet állítólag Argento írt egy barátjának, és amelyben elismeri, hogy lefeküdtek egymással.

Lefeküdtük, nagyon furcsa volt. Nem is tudtam, hogy fiatalkorú, amíg el nem küldte a zsarolólevelet.

A lap további részleteket is közölt a beszélgetésből. Argento a barátjának is tagadta, hogy nemi erőszakról lett volna szó, sőt szerinte a fiú mászott őrá, az együttlétük után pedig állítólag azt mondta neki, hogy 12 éves kora óta erről álmodozott. Argento azt is leírta az egyik üzenetben, hogy a fiú éveken keresztül küldözgetett neki kéretlenül meztelen képeket az eset után. A színésznő emellett megosztott egy szerelmes üzenetet is, amit Bennett a szálloda szalvétájára írt neki.

A sajtóban egyébként egy fénykép is megjelent, amelyen Argento és Bennett félmeztelenül fekszenek egy ágyon.