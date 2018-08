Unokája születik Ábrahám Editnek

Ifj. Andorai Péter júniusban vette feleségül szerelmét, Dorinát, akit három éve egy fellépésen ismert meg. A fiatalok egyik legnagyobb vágya is valóra vált: a frigyre már úgy került sor, hogy tudták, év végére szülők is lesznek. Ezzel nemcsak kívánságuk teljesült, de Péter szüleié is, hiszen Ábrahám Edit és Andorai Péter végre nagyszülőkké válnak.

A fiatal színész a lakodalom részletei után kislánya születéséről is beszélt:

Amint kiderült, hogy kislányt várunk, azonnal mondtam a nevét: Léna. Dorinának is nagyon tetszett, így nem volt vita. Ahogy az sem volt kérdés, hogy apás szülés elé nézünk. Nagyon szeretnék ott lenni a kislányunk érkezésénél

– mesélte a Story magazinnak Péter, aki arról is mesélt, hogyan árulta el a szüleinek, hogy kisbabája lesz.

