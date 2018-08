Több jel utalt Curtis bukására

Sokakat meglepett, hogy Majka hétfői, győri koncertje elmaradt, bár akkor még áramszünetre hivatkoztak, ami miatt össze is veszett rajongóival a rapper. Tegnap a SZIN-en adott koncertjük előtt azonban bejelentette a zenész, hogy nem dolgozik tovább társával és barátjával, Curtisszel, hiszen évekig tartotta a hátát a drogproblémái miatt, de most már nála is betelt a pohár.

Azt egyelőre nem tisztázták, hogy mi volt az igazi ok, hiszen bár Majka leírja, hogy hónapokon, éveken keresztül próbált segíteni barátjának, azt nem árulta el, hogy miért pont tegnap jutott arra az elhatározásra, hogy lemond Curtisről. Az egyik kommentelő viszont konkrétan leírta, hogy mentő vitte el a rappert a koncert előtt…

Azonban, ha visszagondolunk, korábban több dolog is történt, ami megmagyarázhatatlan, de előfordult, hogy őszintén bevallották, a kábítószer miatt volt. Curtis pár héttel ezelőtt kérte meg a barátnője, Krisztina kezét egy törökországi nyaraláson, azonban a magánélete nem olyan régóta van sínen.

Korábban egy Csilla nevű nővel volt együtt, akivel még az Édes Életben is szerepeltek, de a kapcsolatuk mindig is homályos volt, sosem lehetett tudni, hogy éppen hányadán állnak.

Csilla előtt is nyilvánosan kezelte a magánéletét, sokáig volt együtt Bettinával, akivel végül nagyon csúnyán szakítottak. A lány azt állította, hogy a rapper megverte őt, sőt fotót is megosztott a közösségi oldalán, amelyen kék-lila foltok voltak az egész testén. Bettina azt mondta akkor, hogy számon kérte volt szerelmét, hiszen több nőtől is voltak üzenetek a telefonján. Ekkor gurult be Curtis, és bántalmazta akkori párját.

Attila ököllel ütötte a fejemet. Tudtam, hogy többször is megcsalt, ami nagyon fájt nekem, de annyira szerettem, hogy elnéztem neki ezeket a félrelépéseket. (…) Nem ez volt az első eset, korábban kétszer is kaptam tőle pofont. Elmentem a nőgyógyászatra, ahol beigazolódott a sejtésem. Többféle nemi úton terjedő betegséget, például a HPV vírust is elkaptam

– mesélte akkor a lány. Curtis később beismerte tettét, és nyilvánosan kért bocsánatot.

(…) Szégyellem magam és elnézést kérek mindazoktól, akiknek csalódást okoztam. Igen, tudom, hogy semmilyen mentségem nincs és nem is szeretnék magyarázkodni, rágalmazni, pláne gyalázkodásban szerepet vállalni. Ami történt, megtörtént, és mindenkinek a saját lelkiismeretével kell elszámolnia

– írta a nyilvános levélben a rapper. Ez azonban „csak” a magánélete, a komolyabb baj az volt, hogy kábítószer, illetve alkohol befolyása alatt vezetett, nem is egyszer, sőt balesetet is okozott. Curtis két évvel ezelőtt, szilveszterkor döntött ki egy villanyoszlopot, miután elvesztette az irányítást az autója fölött. Nagyon magas volt a véralkoholszintje, így rendőrségi ügy is lett belőle, de a rajongói megbocsátottak neki, hiszen vállalta a felelősséget a tettéért. Nem ez volt az első nyilvános botránya, de ezt még számos ilyen ügy követte. 2016 decemberében bedrogozva okozott balesetet Curtis, amiért akár két év szabadságvesztésre is ítélhették volna, de végül megúszta, enyhe ítéletet kapott.

Majka, állítása szerint, öt éve próbálja kitisztíttatni a barátját, de minden erőlködése sikertelen volt. A zenész bejegyzését a szakítással kapcsolatban több mint 20 ezer ember lájkolta, és rengeteg komment érkezett, amelyek érdekes tényeket sorakoztatnak fel. A hozzászólások között ott van Curtis egyik rokonának véleménye is, miszerint ha hamarabb szólnak neki, ő is tudott volna segíteni.

A rajongók nagy része nem érti, hogy ennyi jelből hogyan nem lehetett rájönni, hogy mi történik vele. Sokan azt nehezményezik, hogy a menyasszonya, Krisztina miért nem lépett fel a dolog ellen, hiszen talán ő az, aki a legtöbbet tudott volna segíteni.

Akadnak károgók, akik szerint ez nem volt fair lépés Majkától, akik ez ellen vannak, azok pedig azt vallják, hogy ez még egy utolsó utáni lehetőség, ami talán felnyitja Curtis szemét, hogy milyen következményei vannak a tetteinek.

