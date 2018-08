Sváby Andrásnak nem sikerült volna kimentenie a fuldoklót

Sváby András a Reggeli vendége volt, ahova közvetlenül a Balatonról érkezett, ugyanis nagy szerelme a vitorlázás, éppen ezért nyaranta a lehető legtöbb időt tölti a hajón. Ilyenkor az egész család vízre száll, beleértve Karcsit, a kutyát is, aki a stúdióba is elkísérte a műsorvezetőt.

Sváby András egy sokkoló élményéről is beszámolt. A balatoni vízi mentőkkel forgatott, ahol egy megrendezett helyzetben kipróbálta, hogy ki tudna-e húzni a vízből egy fuldoklót. Jól úszik, és régen vízilabdázott is. Azt gondolta, hogy bármilyen szituációban, akárkit ki tudna menteni, de rá kellett jönnie, hogy tévedett, ugyanis egy éles helyzetben, még ha megrendezett is, ez nagyon nehéz feladat, ha az ember nem ismeri hozzá a megfelelő technikát. Egy idő után már nem a bajbajutottért, hanem a saját életéért küzdött. „Annyi sok fontos dolgot tanítanak az iskolában…, ez még szerintem beleférne” – mondta, utalva a vízi mentési és más életmentési ismeretekre.

A balatoni forgatás egyébként a nemrég történt tragédia kapcsán készült, amikor egy 15 éves fiú beugrott a Balatonba a vízibicikliről, és megfulladt. Csak a szerencsének köszönhető, hogy a nővére, aki szintén ott volt, túlélte az esetet. Arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy mennyire fontos lenne, hogy legyen mentőmellény a vízibiciklizőkön.