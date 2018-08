Sebestyén Balázsnak a családja a menedék

Nemrég kiderült, hogy Sebestyén Balázs vezeti a Nyerő Páros második évadát is, ami pár napon belül elstartol az RTL Klubon. Kétségtelen, hogy a műsorvezető a legkapósabb médiaszemélyiség hazánkban, mégis azt mondja, próbál minél több időt szakítani a családjára. Elárulta, hogy a nagyobbik fiával, Benivel már apa-fiú programokat is szerveznek, ami számára az egyik legkedvesebb dolog.

„Nagyon szeretek velük lenni, és minden pillanatban ott is akarok lenni velük, tanítani őket és figyelni, ahogy okosodnak. Igyekszem nem lemaradni semmiről, mert ezek az apa életében soha vissza nem térő pillanatok. Viki is ugyanígy van ezzel. Így aztán nagyon sokat vagyunk négyesben, de sok időt töltünk hármasban a két fiammal is, sőt a kilencéves Benivel, a nagyobbikkal szoktunk kifejezetten apa-fiú programokat csinálni” – mesélte a Story magazinnak Sebestyén Balázs, aki azt is elárulta, hogy a forgatások és a rádiózás miatt folyamatos stresszhelyzetben van, így számára mindig jól jön egy kis vakáció.

