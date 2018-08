Oláh Ibolya 2-3 kilót fogy egy este alatt

Oláh Ibolya rengeteget változott az elmúlt években, nemrég még husisan állt színpadra, mostanra viszont nagyon sokat fogyott, és úgy látszik, hogy jól érzi magát a bőrében. Nem volt ez mindig így, hiszen Ibolya magánélete sokszor nem volt rendben, és el is tűnt egy kis időre. Most arról beszélt a Story magazinban, hogy mi történt ez idő alatt.

Oláh Ibolya arról is beszélt, hogy nem tűnt el, legalábbis nem úgy, ahogy sokan gondolják. Önálló esteket ad, emellett pedig koncertezik, csak nem mindig találja meg a közönsége.

Nehezek ezek az estek, nagy lélekutazás, engem is megviselnek. Másfél-két kilót is fogyok két-három óra alatt. Egyébként nem vagyok ilyen drámai alkat

– mesélte a lapnak az énekesnő, valamint a magánélete alakulásáról is beszélt egy keveset. „Én nem verem a mellem, nem vagyok az a típus, egyébként a párommal sok helyen megfordultunk a világban melegfelvonuláson, Los Angelesben is. Ott sokkal elfogadóbbak az emberek” – számolt be a kapcsolatáról, de a gyerekkérdést is megemlítette.