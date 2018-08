Videón, ahogy Majka bejelenti, nem lép fel többet Curtisszel

Szerda késő este robbant a hír, miszerint Majka minden kapcsolatot megszakít Curtisszel, mert elege lett a drogproblémáiból. Majka a Szegedi Ifjúsági Napokon tartott koncertjén jelentette be döntését, majd Facebook-oldalán egy hosszabb bejegyzésben is kifejtette a miérteket.

Hamarosan Curtis is reagált a vádakra. A Facebookon ismerte el, hogy a hír igaz, valóban elválnak útjaik Majkával. Curtis nem titkolta, hogyan érez ezzel kapcsolatban: „Lehet itt a másikra köpködni, de mindenkinek megvan a keresztje és mindenkinek megvan a maga drogja!” – írta a bejegyzésben.

Most felkerült az internetre egy felvétel is, amelyen Majka a szegedi koncerten megteszi a nagy bejelentést. A videót a Szegedi TV készítette.

Az Index eközben arról írt, hogy Majka még jól is járhat a szakítással, hiába vált a páros szép lassan Magyarország legkeresettebb együttesévé a Halott Pénz mellett. A lap szerint Curtisszel különböző botrányai mellett a színfalak mögött is rendszeresen voltak problémák: sokszor miatta csúsztak a koncertek, illetve egyes beszámolók szerint újpesti kapcsolatai révén drogdílerek, stricik, prostituáltak is megfordultak a backstage-ben.

A lap egyik forrása szerint Majka értéke a zenei piacon nemhogy nem fog csökkenni, de még nőhet is a szakítással. A rapperhez közel állók szerint a bejelentés várható volt, inkább azon csodálkoznak, miért nem került rá sor hamarabb.