KERO újrahasznosította direktori pályázatát

Ha önt is meglepte a hír, hogy KERO ismét elindul az Operettszínház igazgatói székéért eláruljuk, nincs egyedül. A nagy múltú rendező évekkel ezelőtt igen komoly támogatót nyert meg akkori pályázatához: az operett atyjának, Kálmán Imre lányának ajánlólevele díszítette nevezését.

A Németországban élő asszony megdöbbenve hallotta, hogy Kerényi ismét ezzel a levéllel házal. “Igen, én írtam ezt a levelet, de öt évvel ezelőtt. Azóta nagyon sok minden megváltozott, sok minden kiderült. KERO rengeteg embert tett tönkre, úgy kezelte a színházban a dolgozókat, mintha börtönben lennének. Hogy lehet megütni valakit? Ő maga ismerte el, hogy megtette, és nem érzi, hogy ez mennyire gyalázatos dolog” – mondta Kálmán Yvonne a Blikknek.

Az asszony természetesen KERO szexuális zaklatási ügyére utal, melynek kirobbanásakor többen azt állították, az igazgató-rendező esetenként testi fenyítéssel, fenekeléssel szerzett érvényt akaratának a színházban.

“KERO hazudik, úgy tesz, mintha most is támogatnám, pedig egy éve nem is beszéltünk. Előtte is csak vitatkoztunk, mert hiába kértem, hogy változtasson apám darabjainak rendezésén, nem tette. A Csárdáskirálynőt is úgy rendezte meg, hogy az a harcról, a háborúról szól, mert ő maga is mindig háborúzott mindenkivel” – tette hozzá Kálmán, aki örül, hogy már nem játsszák a KERO-féle rendezést.

Kerényi értetlenül áll az asszony nyilatkozata előtt. “Nem vagyok hazug, ezt visszautasítom. A dolgozatban egyértelműen jelzem, hogy az ajánlás 2013-ból való! (…) Írt nekem egy ajánlólevelet, amelyben varázslónak és csodálatos embernek nevez, és megköszöni, hogy szobrot állítottam az édesapjának. Mégis mi történt 2013 és 2018 között? Mi változott meg azóta, ami visszamenőleg semmissé tenné a 13 évnyi közös siker utáni állítást?” – kérdezi KERO, aki minden bizonnyal nem követte a magával kapcsolatos híreket.

Az Operettszínház vezetésére négyen pályáznak: Kerényi Miklós Gábor, Kiss B. Attila operaénekes, Lőrinczy György jelenlegi igazgató és Szente Vajk; eredmény ősszel várható.