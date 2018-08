Dobó Ági egy kocsmában dolgozott

Augusztus 23-án újra kitárja kapuit az igényes sörfogyasztók előtt a Sörfesztivál a Budai Várban, aminek örömére most először hivatalos, egyedi fesztiválsör is készült. A szervezők sztárvendégei, mint például Dobó Ági, Csordás Tibor és Horváth Tamás, már a rendezvényt megelőzően megkóstolhatták a limitált BDPST Beerfest IPA-t, és a pult mögött is összemérték tudásukat.

Annak ellenére, hogy ritkán iszom sört, a fesztivál söre különösen ízlett, mert szeretem a kissé fanyar, kesernyésebb ízvilágot, ami ebben a hűs italban is dominált. Egyáltalán nem vagyok édesszájú, csak a gyerekeim és a párom kedvére szoktam néha édes süteményeket készíteni

– árulta el a véleményét Dobó Ági az új fesztiválsörről. „Nem áll tőlem távol a sörcsapolás, mert a családomnak is volt kocsmája, ahol több nyarat is átdolgoztam évekkel ezelőtt, vagyis volt alkalmam gyakorolni a megfelelő technikát. Szerencsére az emlékek gyorsan visszajöttek, és sikerült most is helytállnom a pult mögött” – mondta Ági a játékos bajnokságon elért eredményéről.