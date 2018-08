Breaking: Majka megszakít minden kapcsolatot Curtis-el

Nem mennek mostanában nagyon flottul Majka fellépései. Hétfőn Győrben áramszünet miatt maradt el a bulija, tegnap este pedig a SZIN nyitónapján kellett megrázó bejelentést tennie. A szegedi koncerten nem állt mellette Curtis, és az első szám után ki is derült, miért nem: a két rapper külön utakon folytatja pályáját Curtis drogproblémái miatt.

Majka a koncert után hosszú Facebook-posztban világított rá a zenekar küzdelmeire és Curtis problémáira. “Széki Attilával együtt elértünk a csúcsra, és most el kell engedjem a kezét, mert nem tudom tovább fedezni az életét, ami a drogról és a hazugságokról szól! Az elmúlt 5 évben megtettem minden tőlem telhetőt, de rájöttem ez idő alatt, hogy sajnos nem nekem kell mindent megtennem. Ha ő nem akar meggyógyulni, akkor nem is fog” – írja az ózdi rapper.

Majoros soraiból az olvasható ki, Curtis évek óta nagyon komoly drogproblémákkal küzd, és a segítséget is elutasítja. “Orvostól orvoshoz mentünk, de semmi nem változott. Ha külföldön voltunk akkor ott is megtalálta a módját hogyan verjen át, rázzon le csak azért, hogy be tudjon szívni.”

A kemény szavak ellenére Majka szeretettel búcsúzik Curtistől, de mint írja nem hagyhatja, hogy egy ember viselkedése 18 másik megélhetését tegye kockára.

Curtis két és fél éve kokain hatása alatt hajtott bele autóval egy oszlopba, amiért egy időre elvették a jogosítványát.