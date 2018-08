Vajna Timi pofára esett

Tegnap Vajna Timi fenekével indítottuk a napot, most pedig újabb cikk születik róla, hiszen mindig van valami, amivel felhívja magára a figyelmet. Azt már megszoktuk, hogy Timi magángéppel utazik, és folyamatosan posztol is róla, de hogy eljátssza, hogy leesik a lépcsőn, az talán még tőle is szokatlan. Nos, most erre is sor került, és természetesen meg is osztotta a remek pillanatot a követőivel.

Na jó, azért ezt nem magától találta ki Vajna Timi – a falling stars challenge a legújabb közösségi média kihívás, amely annyit tesz, hogy olyan képeket kell posztolni magadról, amelyen azt tetteted, hogy leesel valahonnan. Persze Andy felesége keze ügyében pont ott volt egy magángép, így ő ezt választotta. Mondjuk, szerintünk vicces, és ahogy ő is írta, minden hülyeségben benne van.