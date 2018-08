Nádai Anikó a Való Világ 9-ről: „Más már az ingerküszöb”

Nádai Anikó a VV9 egyik műsorvezetője a saját castingja minden percére emlékezik. Többek között erről is mesélt az NLCafé.hu-nak.

Emlékszem, amikor engem castingoltak, minden pillanat megvan. Még arra is emlékszem, ki castingolt, és arra is, hogy akkoriban nagyon erősen festettem magam, nem is tudom, hogy mit képzeltem (…) izgultam rettenetesen, és nagyon vágytam rá, hogy bekerüljek, bár akkor még nem tudtam, hogy mire vállalkozom…