Kapócs Zsóka megmutatta a kisfiát

Tavasszal született meg Kapócs Zsóka első gyermeke, aki a Borisz nevet kapta. Sokáig arról sem tudtunk, hogy újra szerelmes, de úgy látszik, egykori focista párjával nagyon boldog volt Zsóka, így hamar léptek a következő szintre. A modell már a terhessége elején tisztázta, hogy nem szeretné mutogatni a kisfiát, hiszen szerinte ez nem tesz jót neki, így csak szolid fotókat oszt meg róla.

,,Boriszka: Jaj úgy élvezem én a strandot” – írta a képhez Kapócs Zsóka, aki azt is elárulta, hogy együtt van a család, végre van idejük kikapcsolódni. Az egykori műsorvezető egyébként nem csak a kisfiát, de a párját is félti, így őt is csak egyszer mutatta meg egy magazin hasábjain.