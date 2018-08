40 éves lett James Corden, aki még Harry herceg lagziján is bohóckodott

Augusztus 22-én ünnepli a 40. születésnapját James Corden, aki gyerekként maga sem gondolta volna, hogy ennyi idősen ekkora népszerűségnek örvend majd. A kis James London egyik kertvárosi részében született. Szülei – akiket ma is gyakran láthatunk fiuk műsorában, a The Late Late Show with James Corden-ben – közül édesapja áll közel a művészetekhez, mivel ő maga a Királyi Légierő zenekarának tagja, édesanyja Margaret pedig szociális munkásként dolgozott a nyugdíjazásáig. James két lánytestvérével nőtt fel, akik szintén többször is feltűntek már a műsorban.

Ő volt Paul Potts

Ellentétben a legtöbb hírességgel ő nem készült már totyogós korától kezdve a sztárságra. 18 éves volt, amikor életében először színpadra állt, egyetlen sora volt az 1996-os Martin Guerre musicalban. Később riporterként is kipróbálta magát, a BBC reggeli műsorában, majd egy brit sitcom sorozatban kapott szerepet a 90-es évek végén, ami után több filmes megkeresést is kapott. Bár az Egyesült Királyságban egyre népszerűbb lett a remek humorú, kissé mackós színész-humorista, és a Gavin & Stacey sorozatban nyújtott alakításért BAFTA-díjat is nyert, világszerte mégsem ettől lett ismert, hanem a 2013-as A hang ereje filmtől, amelyben a szabálytalan fogsorú, kissé esetlen, de remek hanggal megáldott tehetségkutató győztest, Paul Pottsot alakította.

Corden a 2010-es évektől rendszeres résztvevője volt a különböző díjátadó gáláknak, valamint jótékonysági eseményeknek. Az Egyesült Királyságban elképesztően kedvelt Red Nose Day 2011-es adásának részeként láthatták először Corden ma már hihetetlen népszerűségnek örvendő produkcióját a Carpool Karaoke-t, amelyben hírességekkel kocsikázva éneklik a kedvenc dalaikat.

“Rémálomban élünk”

A Beckham házaspárral is cimboráló James Corden évekig élt közös lakásban Dominic Cooper színésszel. A lakótárs volt az is, aki bemutatta neki Julia Carey-t, akit 2012. szeptember 15-én (Harry herceg születésnapján) Corden feleségül vett. A házaspárnak három gyermeke született, Max, Carey és a legifjabb Charlotte. Ezek után csodálkozik bárki is, hogy Cooper lett a legidősebb gyermekük keresztapja?

„Három gyerek apukája vagyok és néha viccesen a feleségemmel azt szoktunk mondani, hogy egy rémálomban élünk. Már tudom, hogy az én szüleim miért nem szerettek kirándulni indulni velem és a testvéreimmel. Hozd a táskát! Tedd be a rollert! Hol a pelenka, merre van a popsitörlő? Mikor pedig megállunk egy étteremben ebédelni, kettőt pislogok és már tészta és vaj borítja az asztalt” – viccelődött a műsorvezető a People magazinnak. Mire Corden harmadik gyermeke is megszületett, már az amerikai tévécsatornák is kopogtatták az ajtaján. 2015 határozottan a humoros, kreatív és szerethető férfi éve lett, akinek saját későesti showműsora annak az évnek a tavaszán debütált a CBS csatornán.

„Soha nem érdekeltek a nézettségi adatok. A legfontosabb számomra az, hogy a műsor, és a benne lévő beszélgetések és gagek relevánsak legyenek. Ez az elvárás, a többi nem érdekel”– nyilatkozta Corden, akit 2015 nyarán II. Erzsébet királynő egyetlen lánya, Anna hercegnő tüntette ki őt a Buckingham-palotában.

Jó a kapcsolata a királyi családdal

Corden egyébként mondhatni jó kapcsolatot ápol a királyi családdal. Legalább annyira kedvelt személyiség az uralkodói família fiatalabb tagjainak körében, mint a Beckhamék, vagy az Obama-házaspár. Feleségével együtt hivatalos volt Harry herceg esküvőjére is, amelyből természetesen a saját műsorában is viccet csinált.

“Ott voltam az év eseményen, megható ceremónia volt, mindenki könnyes szemmel ült, amikor Harry és Meghan kimondta az igent. Az én fejem pedig szörnyen nézett ki, mert allergiás voltam a világra, amivel feldíszítették a templomot. Az egész esküvő alatt tüsszentenem kellett, szóval szó szerint fohászkodtam, hogy ne akkor törjön rám a tüsszögés, amikor a pap megkérdezi, hogy tud-e valaki bármilyen okot, hogy Harry és Meghan ne házasodjon össze.”

És bár az esküvő utáni fogadáson is szigorú öltözködési szabályok voltak érvényesek Corden, a People magazin szerint, VIII. Henriknek öltözve vonult be a lagzira. “Hét éve ismerem személyes Harry herceget. Csodálatos volt az esküvő, az egyik legszebb, amit valaha láttam.”