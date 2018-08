Nagy lépést tett az Európai Filmdíj felé Szilágyi Zsófia filmje

Közleményben tudatta az EFA, hogy a fiatal magyar rendező, Szilágyi Zsófia első játékfilmje, az Egy nap című mozi is bekerült az Európai Filmdíjra jelölhető alkotások válogatásába. Az ajánlás nyomán az Európai Filmakadémia több mint 3500 tagja szavaz majd a következő hetekben a filmdíj legfontosabb kategóriáinak – a legjobb európai film, rendező, színész, színésznő és forgatókönyvíró – jelöltjeiről.

A jelöléseket november 10-én hirdetik ki Sevillában, amely idén az Európai Filmdíjak díjátadó ceremóniájának is otthont ad december 15-én.

Szabó Zsófia Egy nap című alkotásával többször foglalkoztunk már, a film magyar családok vergődését mutatja be egy háromgyermekes anyán keresztül. A cselekmény nagy része a hétköznapok rutinjára épül, a háttérben a házasság válsága húzódik.

Az Egy nap a Cannes-i Filmfesztivál Kritikusok hetén mutatkozott be, és elnyerte a nemzetközi filmkritikusok szövetségétől (FIPRESCI) a legjobb első film díját. A főszereplő Szamosi Zsófi júniusban a kassai Art Filmfesztiválon megkapta a legjobb színésznő Kék Angyal díját, majd a Szarajevói Filmfesztiválon is a legjobb színésznő díjával jutalmazták. A film alkotóival a cannes-i bemutató után interjút is készítettünk, érdemes újra elolvasni.

Az Egy nap című film november 8-tól látható a magyar mozikban.