Marilyn Manson összesett a színpadon – videó

Összeesett a színpadon Marilyn Manson egy houstoni koncertje közben. A rockénekes már a fellépés előtt is rosszul érezte magát, ezért a fotósokat is kiküldték a színpad előtti árokból, mert Manson nem akarta, hogy ilyen állapotban képeket készítsenek róla.

A beszámolók szerint a rocksztár láthatóan rossz állapotban volt, remegett, és arra panaszkodott a közönségnek, hogy „hőgutát kapott, de remélhetőleg túl fogja élni”.

Éppen a Eurythmics slágerének feldolgozását, a Sweet Dreams (Are Made of This) című számot énekelte, amikor összeesett a színpadon.

Tavaly októberben azért szakadt félbe egy koncertjük, mert amikor ugyanezt a dalt adták elő, az énekesre rádőlt két színpadi elem.

