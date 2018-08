Kulcsár Edina: „Medox később érkezik, mint terveztem”

Kulcsár Edina még tavasszal közölte a nyilvánossággal, hogy várandós. A kismama nem áll le, a mai napig folyamatosan dolgozik, hogy mire érkezik a kisfia, minden rendben legyen. Edina és szerelme, Csuti múlt hétvégén össze is házasodtak, hiszen mindenképp azt szerették volna, hogy férj és feleség legyenek, amikor megszületik a kis Medox. A modell egyelőre nem paramami, nem stresszel amiatt, hogyan fogja nevelni a picit. Külön nyugalommal tölti el, hogy édesanyja napközben sokat van vele, de az estéket Csutival meghitten, kettesben tölti, ilyenkor készülődnek Medox érkezésére.

„Pozitív személettel élem az életemet. Azzal nem tudok azonosulni, ha valaki nagyon aggódik még be nem következett dolgoktól vagy olyanoktól, amik meg sem fognak történni. Az biztos, hogy nem leszek paramami!” – meséli a várandóssága kapcsán Kulcsár Edina, aki azt is elárulta, hogy még az utóbbi hetek forró időjárása sem viseli meg, ugyanolyan jól érzi magát, mint az elmúlt hónapok szinte összes pillanatában.

A pörgés nagyon jellemző rám, azt el sem tudnám képzelni, hogy reggeltől estig otthon üljek a kanapén, hiába vagyok várandós. Kiskorom óta így működöm, nem csak álmodozom, sokat teszek azért, hogy megvalósítsam ezeket az álmokat!

Edinát 18 évesen szülte édesanyja, talán ennek is köszönhető, hogy nagyon jó barátnők. „Rengeteget vagyunk együtt, közösen dolgozunk, hiszen anyukám nagyon tehetséges fotós. Ahogy magánéleti dolgok kapcsán, a munka területén is mindent meg tudunk beszélni egymással” – árulta el a csinos kismama. „Nekem ő egy példakép, én is szerettem volna korán édesanya lenni. Bár Medox kicsit később érkezik, mint régebben elterveztem, egyáltalán nem bánom, Csutival így lesz teljes a mi családunk.”

„Rengeteget fejlődött az orvostudomány a születésem óta, így a sokféle vizsgálat és igénybe vehető lehetőség édesanyámnak is újdonságszámba megy. Ő kísért el a Czeizel Intézetbe, hogy átvehessem a köldökzsinórból kinyerhető őssejtek levételéhez szükséges csomagot. Az FH Biobankban tárolt őssejtek számos betegség gyógyításánál jelenthetnek nagy segítséget, nem csak Medoxnak, genetikai egyezés esetén akár a család más tagjainak is” – avatott be a közelmúlt eseményeibe a leendő anyuka, akinek nagyon be vannak táblázva a mindennapjai. „Dolgozom, az új vállalkozásommal foglalkozom, segítek, amiben tudok. Családcentrikus emberek a munkatársaim, így teljesen természetes, hogy könnyen együtt tudunk működni. Odahaza elkészült a babaszoba, be is rendeztük, mindennek megtaláltuk a helyét, már emiatt sem kell aggódni.”

A számos napi teendő mellett Kulcsár Edina arra is figyel, hogy Csutival legyenek saját, közös pillanataik is. „Csutival munka közben is együtt lehetünk az irodában, sokszor ebédelünk közösen, de az estéket szigorúan kettesben, pontosabban hármasban töltjük. Vacsorázunk, sorozatokat nézünk, vagy épp videójátékozunk, és sokat beszélgetünk Medoxról. Csuti pár napja el is érzékenyült, miközben arról beszélt nekem, mennyire várja már, hogy óvhassa a kisbabánkat, minden pillanatban figyelhesse. Nagyon várjuk, hogy megérkezzen!” – teszi hozzá mosolyogva.