Terhesen hagyta el barátnőjét VV Tivy

Szakított 5 hónapos terhes barátnőjével Deák Tivadar, vagyis VV Tivy – értesült a Blikk. A ValóVilág legutóbbi szériájának 21 éves játékosa és kedvese 2 év után döntött úgy, hogy vége a kapcsolatuknak annak ellenére, hogy Gina babát vár. Tivy azonban ígéri, nem hagyja magára a lányt – aki hazaköltözött a szüleihez Borsodba –, támogatja majd születendő gyermekét.

„Ha kell, a kötelező vizsgálatokra is elmegyek vele, és természetesen gyerektartást is fizetek. Úgy képzelem, hétvégenként látogatom a kislányomat, akinek már a nevét is tudjuk: Alessia” – mondta a volt villalakó.

Tivy állítása szerint a lány féltékenysége vezetett a kapcsolatuk megromlásához. „Mindig voltak balhék, de valahogy túléltük őket, ám amikor terhes lett, elszabadult a pokol. (…) Már nem kaptam tőle levegőt” – vallotta be.