Vajna Tímea hatalmasat bukott, videó is van róla

Vajna Timi a nyaralását tölti, most éppen Ibizán. De nem csak a parton ejtőzik és lubickol, hanem egy egészen merész dolgot is kipróbált, méghozzá a flyboardozást, amiről fel is töltött egy tucatnyi videót az intagramjára. A hatalmas visítással kísért óriási bukása is jól látható (a 3. videón, ahova a kis nyíllal tudsz görgetni).