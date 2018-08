Rupert Murdoch exe, Wendi Deng szakított magyar modell fiújával

Zahorán Bertold és volt kedvese, Wendi Deng két évig alkottak egy párt, de úgy tűnik, zátonyra futott a kapcsolatuk. A magyar modell már többször is be akarta mutatni szerelmét otthon, sőt gyereket is terveztek, de végül különváltak útjaik. A 26 év korkülönbség miatt már eleinte is nagyon féltették a modell fiút, de aztán rácáfoltak a kétkedőkre, hiszen mégiscsak együtt voltak két évig – a BEST információ szerint ennek azonban vége.

A magyar szupermodell és a befolyásos üzletasszony kapcsolata a hírek szerint szakítással végződött, úgy tűnik, nem lesz magyarországi kötődése Rupert Murdoch exfeleségének, hiába is tervezgette Zahorán Bertold, hogy két év múlva, 25 évesen családot alapít – írja a lap.