Ördög Nóra gégediétán van

Ördög Nórának a forgatások mellett utazni is van ideje, és valljuk be, mostanában nem éppen kiszámítható az időjárás. A műsorvezető le is betegedett, pár órával ezelőtt némán posztolt videót egy fontos üggyel kapcsolatban.

„Egy kis gégegyulladás nem fog megakadályozni abban, hogy én is hozzájáruljak, hogy megdobbanjon az ország szíve!” – írta a videójához Ördög Nóra, aki előtte megmagyarázta, hogy sajnos a betegsége miatt nem használhatja a hangját, nehogy nagyobb baj legyen.

„Hello! Én vagyok kettőnk közül, aki még tud beszélni, a Nóra gégediétán van” – osztja meg a követőkkel Nánási Pál.