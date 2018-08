Mellel tört poharat egy jelentkező a Való Világ 9 castingján

Az RTL Klub keddi sajtótájékoztatóján kiderült, hogy nemsokára újraindul a Való Világ powered by Big Brother. Évről évre egyre többen jelentkeznek a valóságshow-ba, rengetegen szeretnének ismertek lenni, na meg persze a 36 milliós főnyeremény is eléggé csalogató lehet. A helyszínen az előző széria szereplői hangulatfelelősök voltak – velük és az új jelentkezőkkel beszélgettünk.

Volt, aki viccesnek tartja magát, és szerinte ezzel tuti befutó, akadt olyan is, aki azzal szeretné megnyerni a játékot, hogy kiborít mindenkit. Extrém arcok is akadtak a castingon, na és persze az egykori VV-sek, akiket már jól ismer a közönség. VV Vivien például elárulta, hogy leérettségizett, és szakmát tanult. VV Krisztián és Soma a jó csajokat hiányolták a szereplőválogatásról, de az is kiderült, mennyi pénz van VV Soma bankkártyáján.