Meghalt Jill Janus, a Huntress énekesnője

Jill Janus régóta küzdött depresszióval. Családja és zenekara csütörtöki közlése szerint az oregoni Portland közelében lett öngyilkos.

Janus 2009-ben alapító tagja volt a Huntress thrashmetálzenekarnak. Három albumot adtak ki, 2012-ben Budapesten is felléptek. Tagja volt egy másik, csak nőkből álló metálzenekarnak, a The Starbreakersnek is. Többször is nyilvánosan beszélt bipoláris depressziójáról és képviselte a mentális betegségek elleni harcot.

Ha te vagy valaki a környezetedben krízishelyzetben van, hívd mobilról is a 116-123 ingyenes lelkielsősegély-számot!