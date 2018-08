Gáspár Győző egy szál alsógatyában pózol

Gáspár Győző NAV-ügye lezárulni látszik, egy ideje már nem erről szólnak a hírek. A show-man mostanában rossz bőrben van, erről vallott is, sőt kórházba is vonult, hogy ne legyen komolyabb baj. Amíg azonban egészséges volt, sokat edzett és az étkezésre is odafigyelt, jól kigyúrta magát. Most úgy érzi , hogy újra visszahízott, és ezzel rossz példát mutat az embereknek.

Győzike egy levelet is írt a hozzá hasonlóknak, íme:

Kicsi ország ez, kevés hírességgel, így óhatatlanul példát mutatsz valamivel, ha akarsz, ha nem. És ha kövérként tündöklöm, majd a fogyás után visszahízom, akkor a többi túlsúlyos gondolhatja, hogy ez így normális, visszaállt a normál állapotába. Egy kövér család azt mondhatja otthon: Gáspár Győző is visszahízott, rosszabb lett neki ettől? Ugyanúgy ott van a tévében. Ezért mennek és kirabolják a hűtőt. Akkor én ártottam. Finoman, nem offenzív módon, de én azt szeretném mondani a túlsúlyos társaimnak, hogy nem szabad kövérnek maradniuk

– írta Gáspár Győző, a kommentelők pedig egyértelműen egyetértenek, csak úgy záporoznak a lájkok.