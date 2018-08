Árpa Attila újra egyedülálló

Árpa Attila a közelmúltban még úgy aposztrofálta a kapcsolatát, hogy egy felnőttfilm és egy brazil szappanopera között van valahol. Nos, úgy látszik, utóbbi bejött, hiszen a színész ismét szingli, nemrégiben ugyanis szakított a párjával – írja a BEST magazin. Árpa Attila mindig is nagyon védte a nyilvánosságtól azt a kapcsolatot. Ugyan rendezvényeken néha közösen jelent meg a szőke hölggyel, de fotózni akkor sem engedte magukat, és valójában csak nagyon ritkán beszélt arról is, hogyan is szerettek egymásba.

Két évig voltak együtt, de a lap úgy tudja, már nem alkotnak egy párt. Annak idején azt nyilatkozta a színész, hogy olyan nővel nem tudna együtt lenni, akit a lánya, Amira nem fogad el. Nem tudjuk, hogy mi áll a különválás hátterében, mindenesetre most újra belevághat a csajozásba Árpa.