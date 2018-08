Vujity Tvrtko útravalót írt Weisz Fanninak – drámai sorok

Vujity Tvrtko is együtt ünnepelt Weisz Fannival a nagy napján, amiről fotót is megosztott. A műsorvezető közösségi oldalán hosszan taglalja közös múltjukat Weisz Fannival és édesanyjával, de kitér a kialakult helyzetere is, ami az anyja-lánya konfliktust illeti:

„A kommunikációban bizony valami nagyon elcsúszott. A múltban összehoztam egy találkozót anya és lánya között. Négyszemközti volt, illetve velem együtt hatszemközti. A tényen kívül semmilyen részletről nem írok, ahogy nem is beszéltem róla soha, senkinek. Az a beszélgetés, az ott elhangzottak ugyanis – bármennyire is én szerveztem a találkozót – csak rájuk tartoznak. Mindössze azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy hitem szerint nincs az a helyzet, amelyet értelmes párbeszéddel ne lehetne méltó módon kezelni, vagy ha úgy adódik, lezárni. Én – örök optimistaként – azon leszek, hogy ez most is sikerüljön.

Sok most a sérelem, sok az indulat. Két külön-külön értékes ember nem találja a közös hangot. Az az ember vagyok, akit Fanni keres, s aki bármikor felhívhatja Ágnest, akivel sokat beszélgetek. Ha egyszer majd úgy döntenek, hogy szeretnék újra azt a bizonyos találkozót, rajtam nem fog múlni, bármikor szívesen segítek. De ez az Ő döntésük kell hogy legyen” – írja levelében Vujity Tvrtko.