Vasvári Vivien: „Rólam mindenki azt hiszi, csak a pénz és a luxus”

Vasvári Vivien igent mondott az RTL Klubnak, az augusztus 27-én startoló Nyerő Páros egyik sztárpárja lesznek a férjével, Fecsóval. Bár utóbbiból nem sokat láttunk a Feleségek luxuskivitelben részeiben, azt mondja, most igazán meg tudta mutatni, hogy milyen is valójában. Továbbá azt ígérik, hogy a már jól ismert latinos temperamentumot továbbra is hozzák, de azért más oldalukat is megismerhetjük.

Vasvári Vivien az előítéletekről is beszélt: az előítéletekről is beszélt:

Tudtam, hogy amikor bemegyünk, és meglátnak minket, biztosan lesz előítélet. Rólam sokan azt mondják, hogy jaj, egy hisztis nő, csak a pénz és a luxus érdekel, de ez valójában nem így van. Remélem, hogy pozitív csalódás leszek a többi párosnak

– mondta a luxusfeleség.