Kiss Ramóna 10 napja egy fotóval jelentette be, hogy babát vár. Ennek ellenére továbbra is aktívan dolgozik. A Reggeli című műsora mellett az ősszel új évaddal jelentkező X-Faktor forgatásán is részt fog venni. az RTL Klub pedig mindent megtesz a biztonsága érdekében.

Kiss Ramóna most egy új képet osztott meg az instagram oldalán, csak úgy ragyog, a hasa pedig szépen gömbölyödik.