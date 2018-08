Nyúzottan, smink nélkül is álomnő Palvin Barbi

Tegnap véget ért a Sziget Fesztivál, Palvi Barbi pedig kimerült, legalább is ezt írta a fénykép mellé, amit pár órája posztolt Instagramján. A csinos modell a képen smink nélkül néz a kamerába új barátjával, Dylan Sprouse színésszel összebújva.

Korábban megírtuk, hogy Barbi nem először jelent meg a nála néhány évvel idősebb Dylan oldalán a nyilvánosság előtt, július végén egy New York-i filmpremieren mutatkoztak együtt, a most posztolt fotó szerint pedig a Sziget Fesztiválon is közösen szórakoztak.