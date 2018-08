Megvan, mikor házasodik össze Tokár Tamás és szerelme

Augusztus 27-én indul a nagy sikerű Nyerő Páros második évada – az RTL Klub ezúttal is meglepő párosokat választott. Tokár Tamás és Kovács Dorottya, akit sokan csak Chloe From The Woods-ként ismernek, két és fél éve alkotnak egy párt. Az NLCafé csapata velük beszélgetett.